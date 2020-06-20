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Сегодня с утра в Москве началась генеральная репетиция Парада Победы. На Красной площади проедут более 230 единиц техники, а участие примут 14 тысяч военных. К участию в торжестве подготовили 75 единиц воздушной техники.
В этом году Парад Победы пройдет без зрителей, трансляцию проведут главные телеканалы страны. Впервые зрителю покажут технику, которая ранее была засекреченной.
Напомним, в этом году Парад Победы перенесли с традиционной даты празднования 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Однако в некоторых городах России торжество не состоится.
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