Главное торжество запланировано через несколько дней

Сегодня с утра в Москве началась генеральная репетиция Парада Победы. На Красной площади проедут более 230 единиц техники, а участие примут 14 тысяч военных. К участию в торжестве подготовили 75 единиц воздушной техники.

В этом году Парад Победы пройдет без зрителей, трансляцию проведут главные телеканалы страны. Впервые зрителю покажут технику, которая ранее была засекреченной.

Напомним, в этом году Парад Победы перенесли с традиционной даты празднования 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако в некоторых городах России торжество не состоится.