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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установка дезинфекционных тоннелей в резиденции главы государства – это уместная мера для защиты от коронавируса.
Песков рассказал, что устройства изобретены одной из российских компаний. Поскольку сейчас Владимир Путин ведет свою работу из резиденции в Ново-Огарево, к нему приезжают многие руководители ведомств для проведения совещаний.
Также пресс-секретарь главы отметил, что его самого при необходимости заставляют проходить через защитные тоннели для дезинфекции.
Напомним, об установлении в резиденции президента дезинфекционных тоннелей стало известно несколько дней назад. На сайте правительства Пензенской области появилась информация о выполнении подобных работ.
В СМИ появлялась информация, что одно подобное устройство может стоить до полумиллиона рублей, при этом его эффективность считается незначительной.
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