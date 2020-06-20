Пескову приходится проходить через подобные устройства для встречи с президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установка дезинфекционных тоннелей в резиденции главы государства – это уместная мера для защиты от коронавируса.

Песков рассказал, что устройства изобретены одной из российских компаний. Поскольку сейчас Владимир Путин ведет свою работу из резиденции в Ново-Огарево, к нему приезжают многие руководители ведомств для проведения совещаний.

Также пресс-секретарь главы отметил, что его самого при необходимости заставляют проходить через защитные тоннели для дезинфекции.

Напомним, об установлении в резиденции президента дезинфекционных тоннелей стало известно несколько дней назад. На сайте правительства Пензенской области появилась информация о выполнении подобных работ.

В СМИ появлялась информация, что одно подобное устройство может стоить до полумиллиона рублей, при этом его эффективность считается незначительной.