В Кремле оправдали защитные тоннели Путина

Пескову приходится проходить через подобные устройства для встречи с президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установка дезинфекционных тоннелей в резиденции главы государства – это уместная мера для защиты от коронавируса.

Песков рассказал, что устройства изобретены одной из российских компаний. Поскольку сейчас Владимир Путин ведет свою работу из резиденции в Ново-Огарево, к нему приезжают многие руководители ведомств для проведения совещаний. 

Также пресс-секретарь главы отметил, что его самого при необходимости заставляют проходить через защитные тоннели для дезинфекции. 

Напомним, об установлении в резиденции президента дезинфекционных тоннелей стало известно несколько дней назад. На сайте правительства Пензенской области появилась информация о выполнении подобных работ. 

В СМИ появлялась информация, что одно подобное устройство может стоить до полумиллиона рублей, при этом его эффективность считается незначительной. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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