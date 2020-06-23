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Политик Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ тяжбу против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в рамках дела о нарушении в России его права на свободу выражения мнения. Об этом сегодня сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
"Суд взыскал в пользу Жанны Немцовой, сменившей отца в деле, €20,800 возмещения расходов и компенсации морального вреда", – цитирует издание URA.RU правозащитника.
Речь идет об истории, начавшейся еще в 2009 г., когда в одном из комментариев оппозиционер назвал тогда еще градоначальника Лужкова "коррупционером" и "вором". Мэр через Замоскворецкий суд потребовал опровержения этих слов. Инстанция признала заявления Немцова клеветническими о взыскала с него 500 тыс. руб компенсации в пользу градоначальника.
Однако Немцов обжаловал данное решение в Страсбурге летом 2010 года. Сейчас Европейский суд по правам человека признал иск Лужкова неправомочным.
Поскольку обоих фигурантов дела уже нет в живых, ЕСПЧ обязал РФ в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой, которая представляла интересы отца, назначенную сумму, пишет "ФедералПресс".
Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 г. в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Политик на момент гибели являлся депутатом Ярославской думы. Ему было 55 лет. Юрий Михалович Лужков скончался 10 декабря 2019-го на 84-м году жизни после перенесенной операции на сердце.
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