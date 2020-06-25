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Запуск работы кинотеатров в России может произойти 15 июля. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград.
Рекомендации по работе заведений уже разработаны Роспотребнадзором. Однако пока это решение предварительное – отложить открытие кинотеатров может неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, пишет "ФедералПресс".
Любимова объяснила, что промедления в открытии кинотеатров могут обернуться серьезными потерями для прокатчиков, поэтому пока дата 15 июля остается актуальной.
Ранее в России назвали дату открытия популярных туристических направлений.
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