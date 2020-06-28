Украинский журналист заявил о желании сделать свою страну "антироссийской"

Украинский журналист заявил о желании сделать свою страну "антироссийской"
Фото: pixabay.com
Остап Дроздов объяснил, что Незалежная должна быть "антиподом" РФ

Популярный украинский журналист заявил в эфире YouTube-канала ISLND TV, что ненавидит свою страну из-за тех ее жителей, которые продолжают сидеть "в одном месте у северного соседа". По его словам, Украина должна быть "антиподом" России.

Телеведущий отметил, что расценивает Украину "исключительно как "антиРоссию", в чем и заключается смысл существования этой страны. Дроздов посетовал, что Незалежная создана для "отрицания всего русского", а нынешняя политика Киева не является "антироссийской". Более того, он испытывает ненависть к Родине из-за того, что у него отсутствует возможность практиковать украинский язык по всей стране и распространять свои идеи.

"Не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду ее не то что ненавидеть, я бы ее задушил голыми руками", – приводит ИА "Новороссия" заявление Дроздова.

Журналист заявил, что Украина обречена на существование с Россией, которая с незапамятных времен была "экспортом варварства и вандализма". Телеведущий раскритиковал украинцев за то, что те выбирали в президенты "обитателей дна", а за проведенную на Украине жизнь он стал несчастным.

Остап Дроздов известен своими радикальными и экстремистскими высказываниями в адрес жителей России и Украины. Ранее он призвал устроить блокаду для Крыма и Донбасса, чтобы уничтожить их, а отдавших свой голос за действующего украинского лидера Владимира Зеленского, у которого, по его словам, отсутствуют амбиции в политике, назвал "безмозглыми баранами".

Ранее Дроздов заявлял, что действующий путь Украины ведет ее к "бесталанному" населению.

Игорь ЛУКИН

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