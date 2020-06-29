Они временно прекратили работу из-за пандемии коронавируса

По всей России кинотеатры возобновят работу с 15 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как он отметил, после открытия многие общественные предприятия переживают период особенного подъема.

"Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", – приводит слова Чернышенко "Интерфакс".

Накануне министр культуры Ольга Любимова объявляла, что предварительной датой открытия кинотеатров назвали 15 июля. Роспотребназдор к тому моменту уже подготавливал свои рекомендации по открытию заведений и ждал согласования с ведомствами.