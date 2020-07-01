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В России начался финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке, Чукотке и Приморье – сегодня все отделения проработают до 8 часов вечера.
По данным предыдущих дней голосования, одну из наибольших явок избирателей отметили на Дальнем Востоке, где свое мнение пришли выразить более 50% граждан страны, отмечает "ФедералПресс". Самая высокая – 70%, – зарегистрирована на Чукотке.
Всего по стране за первые 6 дней голосования выявлена явка выше 45% – эксперты, указывает "Пятый канал",считают такие цифры рекордными значениями для летнего периода.
Онлайн-голосование по поправкам завершилось вчера – сегодня начнут объявлять первые результаты.
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