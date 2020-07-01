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Любые корневые растения нужно прореживать – такой миф навредил многим дачникам и любителям домашнего урожая. Однако полезной для растений такую процедуру назвать сложно – из-за нее часть урожая может пропасть.
Добиться крупных плодов можно благодаря правильному уходу за свеклой, редькой и другими корневыми растениями. Размер такого урожая, как свекла может достичь объемов одного кочана капусты, если не прореживать ничего.
Если ничего не прореживается, а урожай не радует, то причину проблем следует искать в нехватке питательных веществ. Подкармливать растения следует во время всего периода роста.
Одним из самых важных удобрений является зола. В конце июня ее следует внести к свекле в землю. Морковь тоже очень любит такую прикормку. Также можно добавить суперфосфаты.
Корневые растения плохо реагируют на полив водой с навозом – такую ошибку допускают многие дачники. Дело в том, что такое удобрение способствует росту ботвы, а не плодов.
Прореживание лишь снижает конкуренцию за питательные вещества, поэтому, если в почве нет дефицита удобрений, то совершать такую процедуру не нужно – иначе вы лишаете себя ценного урожая вкусных плодов.
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