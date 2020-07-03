Ранее в США связали повышение уровня изотопов в воздухе с испытаниями российского ядерного оружия

Международное агенство по атомной энергии не нашло следов радиоактивных веществ, которые могли бы остаться после российских учений с использованием ракеты "Буревестник". Эксперты полагают, что повышение радиации у северных границ России может быть связано с работой ядерного реактора.

В агентстве указывают, что повышение уровня изотопов в Северной Европе могло быть связано с техническим обслуживанием станции, что привело к всплеску радиации. При этом, поясняют специалисты, выброс незначительный и вреда для жизни не представляет.

География выброса для экспертов остается загадкой. Они заявили, что выявить источник получится только в том случае, если о выбросе радиации заявит сама страна, где это произошло.

В МАГАТЭ исключили, что причиной повышения уровня изотопов в воздухе стало неправильное обращение с источником радиации.

Напомним, усиление радиационного фона было обнаружено в июне норвежской станцией. Подобное замечено экспертами в Финдяндии и Норвегии. В нидерландском Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды сделали предположение, что радиация пошла с территории России, однако, отметили они, выявить истинный источник довольно трудно.

В Америке повышение уровня радиации у границ России связали с новыми испытаниями ядерного оружия в стране.