Не оружие: повышение радиации у границ России объяснили эксперты

Не оружие: повышение радиации у границ России объяснили эксперты
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Ранее в США связали повышение уровня изотопов в воздухе с испытаниями российского ядерного оружия

Международное агенство по атомной энергии не нашло следов радиоактивных веществ, которые могли бы остаться после российских учений с использованием ракеты "Буревестник". Эксперты полагают, что повышение радиации у северных границ России может быть связано с работой ядерного реактора. 

В агентстве указывают, что повышение уровня изотопов в Северной Европе могло быть связано с техническим обслуживанием станции, что привело к всплеску радиации. При этом, поясняют специалисты, выброс незначительный и вреда для жизни не представляет. 

География выброса для экспертов остается загадкой. Они заявили, что выявить источник получится только в том случае, если о выбросе радиации заявит сама страна, где это произошло.

В МАГАТЭ исключили, что причиной повышения уровня изотопов в воздухе стало неправильное обращение с источником радиации. 

Напомним, усиление радиационного фона было обнаружено в июне норвежской станцией. Подобное замечено экспертами в Финдяндии и Норвегии. В нидерландском Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды сделали предположение, что радиация пошла с территории России, однако, отметили они, выявить истинный источник довольно трудно. 

В Америке повышение уровня радиации у границ России связали с новыми испытаниями ядерного оружия в стране. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

"Иногда разрешает подойти руку пожать": белорусский политик об отношениях Путина и Лукашенко

Батька пойдет на все, чтобы остаться в президентском кресле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей