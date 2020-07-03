Медики обнародовали данные за 2019 год

Эксперты сообщили, где больше всего людей заболели раком в прошлом году. Лидером в списке регионов стала Архангельская область. Там показатель по онкологии 566,2 случая на 100 тысяч человек. После идет Брянская область (556,2), Сахалинская – с показателем 550,2, Мордовская область (548,6) и Пензенская (548,1).

Еще достаточно много случаев злокачественных новообразований выявили в Ярославской, Орловской, Ивановской, Курской областях и Севастополе. Об этом пишет RT, ссылаясь на документ Министерства здравоохранения России.

Самый низкий показатель эксперты выявили в Дагестане. На 100 тысяч человек это 163,6 случая, уточняет "ФедералПресс". Невелики также цифры в ЯНАО, Ингушетии, Чечне и на Чукотке.

В Санкт-Петербурге за прошлый год диагностировали 506,5 случаев на 100 тысяч населения. В Москве этот показатель был 385,3. При учете всех данных, общий уровень заболеваемости раком по России – 436,3 случая, констатирует URA.RU.

Как отметил заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова – доктор медицинских наук Константин Титов, – такие результаты и увеличение количества впервые найденных онкологий, можно связать с ростом продолжительности жизни россиян. Также помогло и улучшение качества диагностики, поясняет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в мае этого года российские учены рассказали Владимиру Путину о новой методике в борьбе с раком. Ее, в том числе, хотят испробовать в лечении кинозвезды Анастасии Заворотнюк.