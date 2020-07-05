Прошлого сотрудника после купания он уволил

Главу Украины застали отдыхающие в Одессе – Владимир Зеленский пришел на пирс возле отеля "Немо", где он остановился во время своего двухдневного визита в город. Компанию президенту составил его помощник Андрей Ермак.

Для выхода в свет лидер Незалежной выбрал темные плавки. Ровно год назад Зеленский уже появлялся на этом же пляже, но в красном купальном аксессуаре, за что подвергся издевательствам. Владимир также надел защитные очки для ныряния. Видео с купающимся в море президентом появилось на страницах анонимных телеграм-каналов.

Для купания Зеленский пришел к морю примерно в 7 часов утра, однако избежать внимания туристов ему не удалось. Главу Украины буквально окружили со всех сторон.

Как отмечает "Политика страны", в прошлом году Владимир Зеленский пошел к морю в сопровождении своего помощника Андрея Богдана, а спустя 7 месяцев уволил того.

Недавно экс-глава Украины Петр Порошенко раскрыл новую информацию об "агенте Кремля" в составе команды действующего президента страны.