Вырастет крупная и сладкая: рецепт необычной подкормки для свеклы

Вырастет крупная и сладкая: рецепт необычной подкормки для свеклы
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Позаботиться о благоприятных условиях для хорошего урожая нужно с осени

Свекла – это очень полезный овощ. А чтобы она выросла еще и вкусной, необходимо знать и соблюдать несколько правил. Тогда урожай будет крупным и сладким.

Рецепт подкормки

Не многие знают, что свекла, оказывается, любит поваренную соль. Именно от этого ингредиента овощ в итоге вырастает большим и вкусным. Сделать подкормку на соляной основе очень просто. Необходимо две столовые ложки соли развести в 10 л воды. После полученную смесь нужно хорошо перемешать. Примерно три раза за сезон этим раствором стоит поливать листья свеклы и также подпитывать сами корни.

Раскисляем почву

Если кислотность почвы будет повышена, то свекла не вырастет сочной и сладкой. Чтобы урожай был хорошим, стоит поливать растение водой, разведенной с доломитовой мукой. Причем делать это нужно еще с осени. Если погода не засушливая, то процедуру необходимо повторять раз в неделю во время всего сезона.

Кстати, для раскисления почвы и ее дополнительной подпитки полезными элементами, можно приготовить еще одну легкую подкормку. Понадобится настой золы – на 10 л воды 2 стакана. Им стоит пользоваться при покраснении листьев свеклы.

Ранее "Утро.ру" объяснило, почему не нужно прореживать свеклу. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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