Медведев: четырехдневная рабочая неделя "не за горами"

Переход к гибкому графику возможен после пересмотра трудовых отношений

Из-за пандемии коронавируса и перехода на удаленную работу в России может полностью измениться трудовое законодательство. Так, в скором времени рабочая неделя станет четырехдневной, считает Дмитрий Медведев.

Он заявил, что при работе из дома трудовых дней может быть и меньше. По мнению Медведева, который еще в прошлом году предлагал перевести россиян на четырехдневку, изменения не за горами.

При этом экс-премьер подчеркнул, что прежде необходимо тщательно подготовиться и пересмотреть трудовое законодательство, передает "Комсомольская правда".

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал свои отношения с Владимиром Путиным.

Карина СИРАЗОВА

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