"Общаемся": Медведев сухо ответил на вопрос о Путине

"Общаемся": Медведев сухо ответил на вопрос о Путине
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-премьер заявил, что раньше его работа была тяжелее, чем у президента

Должность заместителя председателя Совета безопасности РФ требует постоянного взаимодействия с президентом Владимиром Путиным. Так экс-премьер Дмитрий Медведев прокомментировал свои отношения с главой государства.

"У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, - рассказал Медведев. – Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности".

При этом он признал, что к новой должности еще не очень привык, пока только осваивает ее сложности. Но отметил, что долгое время работал больше, чем Путин. "Если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже", – передает "Комсомольская правда".

Период карантина из-за коронавируса Медведев считает "непростым, эмоционально сложным" временем, в первую очередь, потому что приходилось общаться с людьми по видеосвязи и не было личного контакта. Но для семьи такое время даже неплохо, отметил экс-премьер. Физическую форму он тоже сохранил благодаря ежедневным упражнениям – 50 раз отжимается легко.

Сейчас Медведев мечтает отдохнуть на море. А чтобы обезопасить себя от коронавируса, готов сделать прививку – когда появится эффективная вакцина, естественно.  

Медведев подал в отставку в январе 2020 г., сразу после обращения Путина к Федеральному собранию, в ходе которого было предложено внести поправки в Конституцию. Его место занял Михаил Мишустин. Изменения в главный закон страны были приняты по итогам общероссийского голосования в июле 2020 года. О том, что меняют поправки в жизни страны, "Утро.ру" подробно писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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