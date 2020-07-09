Президент пообещал, что вскоре страна справится со всеми неприятностями

Владимир Зеленский объяснил причину экономических трудностей на Украине. Некоторые проблемы в стране президент списал на сложный високосный год. Так политик высказался во время деловой встречи в Черновицкой области.

Зеленский заявил, что не хочет давать какую-либо характеристику ситуации с отставкой председателя Национального банка, который возглавлял Яков Смолий. По его словам, сейчас в стране непросто и без призывов отказать Украине в финансовой поддержке.

Украинский лидер подчеркнул: он понимает, что многие предприятия закрылись. Несмотря на это президент уверен, что Украина справится с пандемией коронавируса и сможет преодолеть все трудности.

"Такой, как говорится, самый сложный високосный год",

– подвел итог Зеленский на встрече с бизнесменами.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий ушел в отставку после слов президента о том, что ему нужно уволиться. Бывшая руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева призвала МВФ отреагировать на ситуацию и лишить Украину финансовой помощи, пока президент не найдет экс-председателю замену.

По мнению политолога, ситуация с отставкой Смолия – показатель того, что Зеленский лжет не только на уровне своей страны, но и на международном.