Доктор Мясников дал советы, как не стать жертвой "черной смерти"

Известный российский врач Александр Мясников рассказал, что такое опасное заболевание, как бубонная чума, хоть и было бичом Средневековья, но и в наши времена никуда не делось. Несмотря на то, что сейчас от него есть лекарства, все равно стоит соблюдать некоторые правила, чтобы не заразиться чумой.

На своей странице в "Инстаграм" доктор дал ряд советов, как не стать жертвой "черной смерти". А также напомнил, что прививки от бубонной чумы пока не существует.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать следующие правила:

Нельзя трогать кошек и собак, если вы находитесь в тех регионах, где зарегистрирована и свирепствует эта болезнь. Необходимо пользоваться инсектицидами от блох. Именно эти насекомые переносят инфекцию. Нельзя трогать трупики грызунов. От них тоже можно заразиться. При контакте с больным человеком (оказались рядом, он чихнул и т.п.) следует немедленно принять " Доксициклин" или "Ципро" ("Ципрофлоксацин" – прим.ред.). Эти антибиотики нужны для профилактики заболевания.





Также Мясников порекомендовал такие лекарства, как стрептомицин,доксициллин, ципрофлоксацин, ампициллин, левомицетин, гентамицин. Но подчеркнул, что, например, на Мадагаскаре, резистентность к этим препаратам растет.

Бубонную чуму переносят грызуны, блохи, которые заражают домашних питомцев. Подхватить инфекцию можно и от заболевшего человека. При этом самая опасная форма чумы – легочная. При кашле и чихании частички слюны и мокроты разбрызгиваются и могут быть заразными при нахождении на близком расстоянии.

Кроме того, медик привел данные по заболеваемости чумой в наши дни. Так, по словам Мясникова, в 2000-х годах по всему миру заболевших чумой было 21 тысяча человек. Из них 1600 человек скончались. Это опасное заболевание регистрируют на своих территориях 16 стран, но самое большое число заболевших приходится на Африку. Но, к счастью, сегодня есть антибиотики, к которым инфекция чувствительна. Поэтому смертность от чумы в XXI веке составляет 7%.

Ранее сообщалось, что некоторые страны уже ввели карантин из-за опасности распространения чумы. Российские эксперты рассказали, стоит ли нам бояться вспышки этого опасного заболевания.

Также "Утро.ру" рассказывало об истории этого заболевания в России и о том, чем похожи между собой бубонная чума и коронавирус.