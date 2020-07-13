От простуды и давления: чем полезна черная смородина

От простуды и давления: чем полезна черная смородина
Фото: pixabay.com
В спелой ягоде содержится много витаминов и минеральных веществ

На дачах и огородах уже начала созревать черная смородина. Эта ягода не только вкусная, но и полезная для здоровья человека. Ведь в ней содержится много витаминов, таких как В12, А, В6 и С. Также черная смородина богата минеральными веществами – кальцием, магнием, калием, железом и натрием.

Сайт "24 канал" рассказал о том, как с помощью этой чудесной ягоды улучшить свое самочувствие, и от каких заболеваний она может помочь.

От простуды и для иммунитета

Так как в черной смородине содержится много витамина С, она может облегчить симптомы простудных заболеваний. Благодаря ее антибактериальным свойствам можно понизить температуру во время ОРВИ, а в другие дни – укрепить иммунитет.

Черная смородина от давления

Эту ягоду рекомендуют употреблять людям, которые страдают от "скачков" давления при переменах погоды. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в черной смородине, благотворно влияют на кровь и сосуды.

А вот людям, страдающим от пониженного давления, не рекомендуется злоупотреблять этой ягодой. Если все же хочется смородины, ее можно себе позволить, но в небольшом количестве.

Профилактика заболеваний полости рта

Ягоду можно употреблять для предупреждения болезней зубов и десен, а также молочницы. Антиоксидант кверцетин, содержащийся в  смородине, помогает бороться с микробами во рту. 

Для профилактики заболеваний сердца

В ягодах черной смородины есть такой микроэлемент, как калий. Это вещество может создать хорошую защиту для сердца. Поэтому людям, которые страдают от сердечных заболеваний, медики советуют включить эту ягоду в свой рацион.

Черная смородина от отеков

В жаркое время года многие люди не понаслышке знают, что такое отеки. Забыть о них также поможет эта чудесная ягода. Ведь черная смородина является хорошим мочегонным средством.

Прежде чем прибегать к народным методам лечения и профилактики тех или иных заболеваний, необходимо посоветоваться с врачом.

Ранее медики рассказали о последствиях для здоровья от переедания ягод.

Александра ЛЕОНИДОВА

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