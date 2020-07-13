Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 13 по 19 июля

Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 13 по 19 июля
Фото: pixabay.com
График садовых работ на неделю от "Утро.ру"

Как правильно ухаживать за растениями и деревьями, что можно сажать в огороде – в лунном календаре.

13 июля

В понедельник убывающая Луна находится в знаке Овна. В этот день следует высаживать растения, плоды которых можно быстро употребить в пищу. День благоприятен для прививания фруктовых деревьев и посева зерновых культур.

14 июля

Луна в Тельце. Вторник – отличное время для посадки деревьев, кустов, а также корнеплодов. Можно заняться обрезкой фруктовых деревьев. В этот день успешно пройдет борьба с вредителями. А еще день благоприятен для сбора урожая.

15 июля

Можно заняться подготовкой удобрения – например, сложить в кучу компост. Перегноем подкормите цветы, дня них это будет особенно полезно.

16 июля

В среду Луна перейдет в знак Близнецы. День отлично подойдет для высадки деревьев и вьющихся растений. А еще 16 июля можно заняться борьбой с вредителями, опрыскать растения от болезней и прополоть грядки.

17 июля

Астрологи советуют собрать урожай раннего картофеля. На его месте можно посадить цветную или белокочанную капусту. Также уделите внимание смородине и крыжовнику – кусты нужно осмотреть на наличие гусениц.

18 июля

В этот день нужно позаботиться о цветах в клумбе и дома – подкормите растения удобрением. Также 18 июля можно собрать падалицу и скосить лишнюю траву на участке. Если на огороде есть куст малины, самое время его подкормить.

19 июля

В этот день Луна перейдет в знак Рака. Максимальный эффект даст подкормка цветочных растений фосфорными и калийными удобрениями. Вечером нужно обильно полить фруктовые деревья и ягодные растения.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный календарь садовода на июль 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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