Эта модель смартфона опять подорожает

Телефоны iPhone новой линейки компании Apple выйдут с 4 гигабайтами оперативной памяти, а модели Pro и Pro Max будут иметь 6 гигабайт. Об этом рассказали инсайдеры, которые также отмечают, что всего планируется выпустить четыре смартфона.

Информацией поделился в "Твиттер" блогер, который раскрыл подробности вышедшего в апреле iPhone SE.

Как передает портал Macrumors, Джефф Пу предположил, что новые айфоны станут еще дороже. Цена на iPhone 12 поколения вырастет на $50. Вероятно, повышение стоимости будет вызвано внедрением новых 5G-технологий и применением OLED-матриц в гаджетах.



Напомним, что ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 традиционная презентация новых айфонов будет перенесена.