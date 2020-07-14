Доктора Мясникова возмутили правила отдыха в Сочи

Доктора Мясникова возмутили правила отдыха в Сочи
Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Требование Роспотребнадзора закрыть бассейны врач назвал идиотизмом

Известный доктор Александр Мясников возмутился противоэпидемическими мерами, которые применяет Роспотребнадзор на курортах Сочи, и потребовал открыть бассейны и аквапарки.

Врач рассказал в своем телеграм-канале, что побывал на выходных в городе и его поразила представшая перед глазами картина. В летний сезон, когда границы закрыты и выехать на отдых за рубеж невозможно, многие россияне рванули на курорты Черного моря. Однако для борьбы с распространением коронавируса все бассейны и аквапарки там закрыты по требованию Роспотребнадзора. Из-за чего на местных пляжах просто не протолкнуться. О соблюдении социальной дистанции в таких условиях не может идти и речи. 

Кроме того, по словам Мясникова, вынужденное нарушение карантинных правил можно наблюдать и в отелях. В холлах перед лифтами предусмотрена дистанция между людьми в полтора метра. Однако очень часто в сам лифт набивается столько постояльцев, что просто, как уверяет доктор, не продохнуть. Подобные ситуации не только не предотвращают распространение вируса SARS-CoV-2, но и способствуют ему. 

Введенные на курортах Сочи требования Роспотребнадзора Мясников назвал идиотизмом и потребовал открыть хотя бы бассейны. Он считает, что это могло бы разгрузить черноморские пляжи и тем самым помогло бы курортникам соблюдать карантинные меры. 

Кроме того, Мясников отметил, что самолеты, полные пассажиров, тоже никак не способствуют борьбе с эпидемией. А медицинские перчатки, если их не менять постоянно, становятся прекрасным инструментом для распространения заразы. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что в сейчас пляжи в Сочи под завязку забиты отдыхающими. Местные жители утверждают, что давно такого не видели. 

Однако поплавать в море туристам в ближайшее время не удастся. На курортный город надвигаются смерчи. Спасатели просят людей по возможности не покидать дома.

Александра ЛЕОНИДОВА

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