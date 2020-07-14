День хорош для важных дел и любых начинаний

Согласно православному календарю, сегодня отмечают День святого Фотия. В давние времена 15 июля считался днем Берегини. Это славянское божество, которое считалось родительницей духов и плодородия земли. В этот день молодые девушки шли в леса, чтобы там поклониться березе, которая считалась символом Берегини, и просили ее о любви и счастье.

Что нельзя делать 15 июля

Ни в коем случае нельзя предаваться лени. Чем больше дел будет сделано, тем благополучней станет будущее.

Не стоит ссориться и испытывать негативные эмоции. Любой конфликт можно решить цивилизованно. Берегиня очень не любит склоки.

Лучше воздержаться от дальних поездок или переездов. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий. Лучше перенести их на более позднее время. В противном случае человека могут ждать финансовые неудачи, проблемы с работой и здоровьем.

Также нельзя работать в поле и шить.





Что можно делать 15 июля

Проводить косметические процедуры, которые способствуют омоложению.

Читать заговоры на богатство в доме и снимать порчу.

Можно попробовать приворожить жениха. Для этого девушки клали на порог небольшую березовую ветку так, чтобы ее не было заметно. Как только парень переступит через порог, ветку нужно было взять и спрятать в сухое место.

В этот день стоит заняться делами, любые начинания закончатся успехом.





Приметы на 15 июля

Много желтых листьев на деревьях говорят, что зима и осень в этом году наступят рано.

Западный ветер дует к дождю.

Утренний туман на воде предвещает хорошую погоду.

Если после дождя асфальт сохнет быстро, то погода будет оставаться плохой еще долго.

Роса на кончиках листьев и травы предвещает осадки.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждет в июле каждый знак зодиака.