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Согласно православному календарю, сегодня отмечают День святого Фотия. В давние времена 15 июля считался днем Берегини. Это славянское божество, которое считалось родительницей духов и плодородия земли. В этот день молодые девушки шли в леса, чтобы там поклониться березе, которая считалась символом Берегини, и просили ее о любви и счастье.
Что нельзя делать 15 июля
Что можно делать 15 июля
Приметы на 15 июля
Много желтых листьев на деревьях говорят, что зима и осень в этом году наступят рано.
Западный ветер дует к дождю.
Утренний туман на воде предвещает хорошую погоду.
Если после дождя асфальт сохнет быстро, то погода будет оставаться плохой еще долго.
Роса на кончиках листьев и травы предвещает осадки.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждет в июле каждый знак зодиака.
Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов
Таким образом люди пытаются повысить размер выплат