Приметы на 16 июля: что можно и нельзя делать в Маков день

Приметы на 16 июля: что можно и нельзя делать в Маков день
Фото: pixabay.com
Лучше не браться за новые дела и проекты

Согласно православному календарю, сегодня чтят память мучеников Марка и Мокия. Святые были обезглавлены, поскольку отказались от жертвоприношения идолам. 

По народному календарю 16 июля – Маков день. В народе его так прозвали, потому что в этот период начинали сеять мак. 

Что нельзя делать 16 июля

  • Ни в коем случае нельзя начинать новых дел, потому что велика вероятность неудачи.
  • Стоит воздержаться от крупных покупок: они не принесут радости.
  • Будет лучше, если переезд получится перенести на другую дату. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий. 
  • Нельзя планировать путешествия.
  • Существует и целый ряд эмоциональных запретов: не стоит гневаться, раздражаться и унывать. 

Что можно делать 16 июля

  • Имеет смысл заняться готовкой, а особое внимание уделить выпечке – пирожкам, булочкам и другой сдобе. 
  • Невестам в этот день советовали съесть пирожок с маком, если девушка хотела как можно быстрее обзавестись потомством.


Приметы на 16 июля

  • Обилие комаров, которые летают кругом – к благоприятной погоде на несколько недель.
  • Если погода плохая –  ждите затяжных холодов.
  • Паук активно ткет паутину – в ближайшее время будет солнечно.
  • Для того, чтобы защитить молодоженов от нечистой силы, невесте в ботинок насыпали маковые зерна, потому что считали, что пока колдун не пересчитает все зернышки, он не сможет навредить молодым.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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