Приметы на 16 июля: что можно и нельзя делать в Маков день
Лучше не браться за новые дела и проекты
Согласно православному календарю, сегодня чтят память мучеников Марка и Мокия. Святые были обезглавлены, поскольку отказались от жертвоприношения идолам.
По народному календарю 16 июля – Маков день. В народе его так прозвали, потому что в этот период начинали сеять мак.
Что нельзя делать 16 июля
- Ни в коем случае нельзя начинать новых дел, потому что велика вероятность неудачи.
- Стоит воздержаться от крупных покупок: они не принесут радости.
- Будет лучше, если переезд получится перенести на другую дату. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий.
- Нельзя планировать путешествия.
- Существует и целый ряд эмоциональных запретов: не стоит гневаться, раздражаться и унывать.
Что можно делать 16 июля
- Имеет смысл заняться готовкой, а особое внимание уделить выпечке – пирожкам, булочкам и другой сдобе.
- Невестам в этот день советовали съесть пирожок с маком, если девушка хотела как можно быстрее обзавестись потомством.
Приметы на 16 июля
- Обилие комаров, которые летают кругом – к благоприятной погоде на несколько недель.
- Если погода плохая – ждите затяжных холодов.
- Паук активно ткет паутину – в ближайшее время будет солнечно.
- Для того, чтобы защитить молодоженов от нечистой силы, невесте в ботинок насыпали маковые зерна, потому что считали, что пока колдун не пересчитает все зернышки, он не сможет навредить молодым.
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