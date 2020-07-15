Лучше не браться за новые дела и проекты

Согласно православному календарю, сегодня чтят память мучеников Марка и Мокия. Святые были обезглавлены, поскольку отказались от жертвоприношения идолам.

По народному календарю 16 июля – Маков день. В народе его так прозвали, потому что в этот период начинали сеять мак.

Что нельзя делать 16 июля

Ни в коем случае нельзя начинать новых дел, потому что велика вероятность неудачи.

Стоит воздержаться от крупных покупок: они не принесут радости.

Будет лучше, если переезд получится перенести на другую дату. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий.

Нельзя планировать путешествия.

Существует и целый ряд эмоциональных запретов: не стоит гневаться, раздражаться и унывать.

Что можно делать 16 июля



Имеет смысл заняться готовкой, а особое внимание уделить выпечке – пирожкам, булочкам и другой сдобе.

Невестам в этот день советовали съесть пирожок с маком, если девушка хотела как можно быстрее обзавестись потомством.





Приметы на 16 июля

Обилие комаров, которые летают кругом – к благоприятной погоде на несколько недель.

Если погода плохая – ждите затяжных холодов.

Паук активно ткет паутину – в ближайшее время будет солнечно.

Для того, чтобы защитить молодоженов от нечистой силы, невесте в ботинок насыпали маковые зерна, потому что считали, что пока колдун не пересчитает все зернышки, он не сможет навредить молодым.





Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.