Приметы на 17 июля: что можно и нельзя делать в день Андрея Наливы
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Лучше не давать денег взаймы и отложить принятие важных решений на вечер
В народном календаре 17 июля – день Андрея Наливы, поскольку раньше к этому дню уже наливались овсяные колосья. Православные же чтут память иконописца Андрея Рублева. Наши предки в этот день очень ждали дождя – считали, что такая погода будет благоприятна для урожая.
Что нельзя делать 17 июля
Нельзя оставлять детей одних, даже совсем ненадолго. Это может грозить большим испугом.
Лучше не ругаться и не сквернословить. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в личной жизни.
Серьезные покупки следует совершить в другой день, есть риск, что они не принесут радости.
Уборка, в особенности стирка и чистка обуви, также под запретом – это грозит неудачей в дороге.
Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.
Что можно делать 17 июля
Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.
Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.
Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью.
Приметы на 17 июля
Большое число облаков говорит о том, что скоро потеплеет.
Если на деревьях в этот день начинают появляться первые желтые листья, значит, осень будет ранней.
Если куры укрываются от дождя – плохая погода будет долгой.
Обилие лесных ягод сулит холодную и долгую зиму.
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