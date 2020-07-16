Приметы на 17 июля: что можно и нельзя делать в день Андрея Наливы

Приметы на 17 июля: что можно и нельзя делать в день Андрея Наливы
Фото: pixabay.com
Лучше не давать денег взаймы и отложить принятие важных решений на вечер

В народном календаре 17 июля – день Андрея Наливы, поскольку раньше к этому дню уже наливались овсяные колосья. Православные же чтут память иконописца Андрея Рублева. Наши предки в этот день очень ждали дождя – считали, что такая погода будет благоприятна для урожая.   

Что нельзя делать 17 июля

  • Нельзя оставлять детей одних, даже совсем ненадолго. Это может грозить большим испугом.
  • Лучше не ругаться и не сквернословить. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в личной жизни. 
  • Серьезные покупки следует совершить в другой день, есть риск, что они не принесут радости.
  • Уборка, в особенности стирка и чистка обуви, также под запретом – это грозит неудачей в дороге. 
  • Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.

Что можно делать 17 июля

  • Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны. 
  • Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать. 
  • Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью. 


Приметы на 17 июля

  • Большое число облаков говорит о том, что скоро потеплеет. 
  • Если на деревьях в этот день начинают появляться первые желтые листья, значит, осень будет ранней. 
  • Если куры укрываются от дождя – плохая погода будет долгой. 
  • Обилие лесных ягод сулит холодную и долгую зиму.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждет в июле каждый знак зодиака.

Юлия МИХАЙЛОВА

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