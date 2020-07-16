Лучше не давать денег взаймы и отложить принятие важных решений на вечер

В народном календаре 17 июля – день Андрея Наливы, поскольку раньше к этому дню уже наливались овсяные колосья. Православные же чтут память иконописца Андрея Рублева. Наши предки в этот день очень ждали дождя – считали, что такая погода будет благоприятна для урожая.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя оставлять детей одних, даже совсем ненадолго. Это может грозить большим испугом.

Лучше не ругаться и не сквернословить. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в личной жизни.

Серьезные покупки следует совершить в другой день, есть риск, что они не принесут радости.

Уборка, в особенности стирка и чистка обуви, также под запретом – это грозит неудачей в дороге.

Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.

Что можно делать 17 июля

Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.

Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью.





Приметы на 17 июля

Большое число облаков говорит о том, что скоро потеплеет.

Если на деревьях в этот день начинают появляться первые желтые листья, значит, осень будет ранней.

Если куры укрываются от дождя – плохая погода будет долгой.

Обилие лесных ягод сулит холодную и долгую зиму.





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