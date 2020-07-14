Обрезка поможет сохранить высокую урожайность

Черная смородина – одна из самых полезных ягод, так как содержит в себе множество витаминов и минералов. Для того, чтобы ее урожай оставался богатым, проводить обрезку кустов рекомендуется каждый год. Лучше всего это делать поздней осенью.

Легче всего с молодыми кустиками: на каждой из веточек стоит оставить по три почки. Если кусту уже около двух – трех лет, на нем стоит оставить только самые сильные и упругие ветки. Как правило, их не больше пяти. У них следует срезать только верхушки.

Когда куст уже сформирован, в обрезке появляются свои особенности. Так, полного удаления требуют старые и слишком толстые ветки. Обрезку стоит проводить у самого основания побега. В случае, если необходимо улучшить проветривание куста, отличным вариантом станет частичная обрезка. Ориентироваться в данной ситуации лучше всего на почку. Побеги следует укоротить. Если же куст стал слишком густым, можно удалить все ветки, которые за летний сезон не выросли на 15 сантиметров.

Также важно ежегодно проводить санитарную обрезку: убрать сломанные, больные и неправильно растущие ветки. Можно также омолодить куст, убрав старые веточки и укоротив молодые.

Для улучшения качества урожая кусты нужно подкармливать. Подкормка должна включать в себя азот, фосфор и калий. Можно прибегнуть к традиционным способам и использовать в качестве удобрения перепревший навоз, смешанный с землей.

Ранее "Утро ру" писало о полезных свойствах черной смородины.