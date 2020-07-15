Президент Белоруссии живет только на зарплату

Александр Лукашенко в месяц получает 9755 белорусских рублей, или $4,6 тысячи. Других доходов президент Республики не имеет. Соответствующие данные он указал в декларации кандидата на пост главы государства.

Согласно официальным данным, в 2019 году Лукашенко заработал 117068 белорусских рублей. Иных источников дохода, кроме зарплаты президента, у него нет. Недвижимости и прочего имущества тоже нет.

У его жены Галины Лукашенко есть акции "Шкловского маслодельного завода". Дивиденды от них плюс пенсия в сумме дают 5560 бел. руб. (463 рос. руб., или $190) в месяц. Зато у нее есть дом площадью 196 кв. м в городе Шклове Могилевской области, полдома в деревне и земельные участки, передает Тut.by.

Белорусские журналисты отметили, что за прошедшие пять лет с предыдущих выборов зарплата президента выросла вдвое. В декларации за 2014 год Лукашенко указывал доход 551 млн рублей. Учитывая, что это было до деноминации, для сравнения нужно отнять четыре нуля. Получается, в месяц он зарабатывал 4,6 тыс. бел. руб., то есть вдвое меньше, чем сейчас, передает "Еврорадио". Правда, и курс доллара к "зайчикам" изменился не в лучшую сторону. Поэтому можно считать, что кошелек главы Белоруссии поддерживали на прежнем уровне.

Отметим, что доход президента больше, чем у остальных претендентов на пост главы Белоруссии, которых ЦИК допустил до выборов. Больше могло быть у экс-банкира Виктора Бабарико, но накануне ему отказали в регистрации, как и еще одному кандидату Валерию Цепкало. Решение ЦИК привело к массовым акциям протеста в Белоруссии.