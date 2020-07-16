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В этом году российские курорты переполнены людьми из-за того, что границы страны закрыты – многие жители не смогли уехать отдыхать за границу. По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, из-за такого наплыва людей возможна вспышка заболеваемости коронавирусом.
Как добавил академик РАН в разговоре с "Комсомольской правдой", необходимо снижать давление на Крым и Краснодарский край. Сделать это можно, подчеркнул Онищенко, развивая другие зоны отдыха, например, благоустраивать туристические места у озер и рек.
По последним данным, в России у 752797 человек нашли COVID-19 за все время эпидемии.
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