Врач предупредил об опасности отдыха на черноморском побережье

Крым оказался перегружен туристами

В этом году российские курорты переполнены людьми из-за того, что границы страны закрыты – многие жители не смогли уехать отдыхать за границу. По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, из-за такого наплыва людей возможна вспышка заболеваемости коронавирусом. 

Как добавил академик РАН в разговоре с "Комсомольской правдой", необходимо снижать давление на Крым и Краснодарский край. Сделать это можно, подчеркнул Онищенко, развивая другие зоны отдыха, например, благоустраивать туристические места у озер и рек. 

По последним данным, в России у 752797 человек нашли COVID-19 за все время эпидемии. 

Полина ИВАНОВА

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