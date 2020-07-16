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За прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 6428 россиян. Полностью выздоровели 8443 зараженных. Без жертв не обошлось – скончались из-за болезни 167 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.
Больше всего заражений за день в Москве. Там диагноз был поставлен 531 человеку. Свердловская область занимает второе место по числу заболевших – 349 случаев. Третье место занимает Санкт-Петербург, где COVID-19 диагностирован у 256 человек.
По всему миру число заболевших продолжает расти. К 16.07.2020 коронавирус обнаружили у 13,5 миллионов человек – такую информацию опубликовал Университет Джона Хопкинса. В мировом рейтинге лидирующую строчку занимает США, а Россия находится на четвертом месте – число заражений за сутки в нашей стране уже много дней держится в районе отметки 6 тысяч.
За весь период пандемии в России заразились 752797 человек, 11937 наших сограждан умерли из-за COVID-19, полностью вылечиться удалось 531692 пациентам.
Напомним, 13 июля в Москве сняли первые ограничения, введенные из-за коронавируса. Следующий этап смягчения карантинные мер намечен на 1 августа.
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