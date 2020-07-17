Новые выплаты на детей: россияне смогут получать дополнительные 23 тысячи

Новые выплаты на детей: россияне смогут получать дополнительные 23 тысячи
Размер льгот будет высчитываться из средней семейной зарплаты

Граждане РФ в будущем смогут рассчитывать на новые денежные выплаты. Соответствующая инициатива, предполагающая выделение пособий для каждого члена семьи, уже направлена в правительство и парламент, заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, законопроект создан для оказания поддержки родителей-одиночек, положение которых в условиях нынешних реалий оказалось непростым. Речь идет о дополнительных выплатах на каждого члена семьи в размере двух прожиточных минимумов. Пособия должны рассчитываться на основе среднего заработка семьи, в которой имеются родители-одиночки, отмечает Primpress.

Минимальный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан РФ составляет сегодня 11 731 руб., что на 2,2% больше размера, установленного в I квартале 2020 года. Принятие закона означает, что родители-одиночки смогут получать по 23,5 тысячи рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин подписал законопроект о пятикратных выплатах работникам, уволенным в результате ликвидаций предприятий. Закон вносит поправки в действующий Трудовой Кодекс Российской Федерации.

"Утро.ру" писало ранее, что в августе 2020 года воспитывающие несовершеннолетних детей россияне смогут рассчитывать на три детских пособия в рамках пакета мер правительства, подготовленного в период коронавирусной эпидемии. 

Егор МАЛКОВ

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