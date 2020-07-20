Врачи развеяли миф о серьезном влиянии кофе на давление

Врачи развеяли миф о серьезном влиянии кофе на давление
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полностью отказываться от любимого напитка необязательно, уверены эксперты

Спровоцировать высокое давление способны многие факторы. Действительно ли одним из них является употребление кофе – в беседе с "Утро.ру" ответили медики.

Скачок давления может произойти в результате чрезмерных эмоциональных и физических нагрузок, работы по ночам, недосыпа. Вред здоровью наносит также большое количество соли в рационе и неумеренное употребление спиртного, отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, кардиолог и терапевт Татьяна Адашева. А вот пару чашек кофе или чашек в день вполне можно себе позволить, не опасаясь последствий.

"Что касается кофе и чая, только употребление больших количеств этих напитков (более 5-6 чашек в день) способно повлиять на АД. Но в реальной жизни чаще всего подъемы АД связаны либо с отсутствием терапии, либо с пропуском приема лекарств",

– говорит эксперт.

Фото: pixabay.com

С ней солидарна практикующий врач-терапевт и гастроэнтеролог Дарья Елиневская.

"В 2018 году вышло крупное исследование UMBRELLA по влиянию кофе на многие параметры нашего организма, в том числе на давление. И у большинства гипертоников не было отмечено повышения давления при употреблении менее 4 чашек кофе в день. Следует отметить, что у части людей кофе все же вызывает скачки давления, но их меньшинство. То же можно сказать и про чай",

– отмечает специалист.

Одной из причин высокого давления врачи не раз называли лишний вес. О том, как худеть  без вреда для здоровья – читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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