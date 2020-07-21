Российские моряки получили более 200 лет тюрьмы в Греции

Такой приговор им вынесли за торговлю людьми и другие преступления

Греческий суд дал двум морякам из России огромный тюремный срок за совершение ряда различных преступлений. Мужчины получили 253 года в колонии.

Как рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в комментарии RT, настолько внушительный срок морякам дали за то, что они нелегально проникли на территорию Греции, организовали процесс незаконной миграции и торговали людьми. 

За буквально каждого перевезенного мигранта россиянам присудили от 7 до 12 лет в колонии. Кроме того, отсидеть преступникам придется и за ряд других преступлений. 

Ранее сообщалось, что ФСБ заподозрила сотрудника Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова в работе на НАТО. На него завели уголовное дело по статье о госизмене. Теперь Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Позже в деле Сафронова появились новые подробности – его стали подозревать в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. В понедельник, 13 июля, бывшему журналисту предъявили обвинение. Однако Сафронов с ним не согласен и своей вины не признает.

Александра ЛЕОНИДОВА

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