Убийство Николая II и его семьи пытались скрыть с помощью сожжения

Расследование по делу об убийстве семьи последнего российского императора Николая II продолжается. Историкам удалось объяснить слухи о серной кислоте, которую использовали, чтобы скрыть следы преступления. Один из участников экспертиз Евгений Пчелов рассказал, как все-таки пытались уничтожить тела погибших.

Экспертиза подтвердила, что убийцы действительно использовали серную кислоту, хотя ранее следствие и опровергло эту версию. По словам Пчелова, вещество злоумышленникам выдали из аптечного склада в Екатеринбурге по распоряжению Петра Войкова.



Историк объяснил, что целью убийц было "обезобразить трупы и попытаться их уничтожить", чтобы "замести следы". По словам специалиста, применялось не простое вещество, а концентрированная японская серная кислота в кувшинах.



Однако вопреки ожиданиям тех, кто пытался избавиться от тел, вещество не дало эффекта. Лишь благодаря недавним исследованиям стало ясно, что кислота замедляет последующее сожжение тел.



Пчелов добавил, что версия об использовании кислоты появилась еще в 1919 г., спустя год после расстрела царской семьи, передает РИА "Новости". Но тогда тела найти не удалось.

Недавно стали известны результаты новой историко-архивной экспертизы, которая подтвердила, что найденные под Екатеринбургом останки действительно принадлежат семье Романовых.