На Украине арестован куратор убийц Захарченко

На Украине арестован куратор убийц Захарченко
Александр Захарченко. Фото: Senkar Tomas/CTK/www.globallookpress.com
Разведчика подозревают в незаконном обращении с оружием

Служба безопасности Украины объявила о задержании экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалы. Его обвиняют в незаконном обращении с оружием.

Как сообщает издание RuBaltic.ru со ссылкой на "РБК-Украина", бывший силовик арестован, однако никаких подробностей не приводится. Также неизвестно, в каком именно правоохранительном ведомстве служил Байдала.

EADaily предполагает, что этот арест может иметь отношение к проведенным СБУ 8 июля обыскам в Главном управлении разведки Минобороны Незалежной.

Напомним, летом 2019 г. спецслужбы ДНР установили имена ряда лиц, причастных к убийству главы народной республики Александра Захарченко. Сообщалось, что куратором украинских террористов как раз и был Байдала (позывной "Швед"). Кроме того, в Донецке подозревают, что он может быть причастным и к  убийству Арсена Павлова (позывной "Моторола") и многим другим преступлениям.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года.

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Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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