Проводить процедуру нужно во второй половине лета

Чтобы черная смородина порадовала вас богатым урожаем, необходимо правильно его обрезать. Нехитрым способом ухода за растением делится "Утро.ру".

Что нужно делать

Эту манипуляцию стоит проводить примерно после 15 июля, вслед за сбором урожая. Для этого важно выбрать подходящую погоду – должно быть ясно и сухо. Чтобы выполнить обрезку, понадобятся сучкорез и секаторы. Инструменты нужно обязательно заранее продезинфицировать спиртом.

В первую очередь необходимо убрать засохшие и больные ветки у черной смородины. Удаляются те, что сильно наклонены к земле. Это называется санитарная обрезка, она полезна и в целях профилактики от разных заболеваний. Ягоды растут только на молодых ветках, если их "срок" перевалил за 5 лет – толку не будет.

Еще огородникам стоит избавиться и от однолетних побегов. Сохранить нужно примерно четыре самых крепких ветки. У оставшихся побегов срезают верхушки на длину около 14 сантиметров. Отличить "подходящие" ветки очень просто. Молодые побеги имеют светло-зеленый или светло-бежевый цвет. Те побеги, которые только начали давать рост, стоит укоротить на треть над почками.

Сразу после этого внимание стоит уделить веткам, которым по два-три года. С них нужно срезать боковые ответвления, оставив по четыре здоровые почки на каждой. Если же вы в процессе заметите на ветках черное отверстие – это стеклянница. Тогда удалять побег необходимо полностью.

Если в центре какой-то подрезанной ветви вы найдете черное отверстие, значит растение поражено стеклянницей. В таком случае, какого бы возраста ни был этот побег, его обязательно полностью убирают. В общей сложности с куста черной смородины нужно удалить не больше 25% веток. Иначе можно загубить урожай.

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