В США продолжают тайно изучать обломки некоторых летательных аппаратов

Пентагон уже более десяти лет изучает НЛО в рамках секретной программы и проводит закрытые слушания, на которых обсуждается происхождение аномальных атмосферных явлений. Ряд приглашенных Минобороны США специалистов полагают, что таинственные объекты имеют внеземное происхождение. Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что несмотря на заявления Пентагона о том, что он распустил некогда секретную программу по изучению НЛО, расследования по-прежнему продолжаются – программа переименована и скрыта в недрах Управления военно-морской разведки. Именно там сотрудники изучают таинственные столкновения между военными летчиками и неопознанными летательными аппаратами.

Американские чиновники надеются, что программа позволит найти доказательства присутствия транспортных средств из других миров, ее основное внимание сосредоточено на том, чтобы выяснить, использует ли другая нация, особенно любой потенциальный противник, прорывные авиационные технологии, которые могут угрожать США, говорится в статье.

Так, сенатор-республиканец Марко Рубио, который является исполняющим обязанности председателя сенатского комитета по разведке, ранее в июле заявил, что он обеспокоен сообщениями о неопознанных самолетах над американскими военными базами, и что в интересах правительства выяснить, кто несет за это ответственность.

Он полагает, что Китай, Россия или какой-то другой противник совершили "некий технологический рывок", который "позволяет им вести такого рода деятельность". По его словам, возможно этим явлениям есть "скучное объяснение", однако выяснить их природу надо.

Издание напоминает, что в 2017 г. стало известно о существовании правительственной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по изучению НЛО. Ее бюджет составлял $22 млн. Программа была завершена в 2012-м, однако участвовавшие в ней специалисты сообщили, что она все еще действует, что и было подтверждено Пентагоном.

В программу набрали новых ученых и экспертов и обещали сделать ее более прозрачной для общественности.

Некоторые ученые и чиновники, входящие в AATIP, в том числе сенатор-демократ Гарри Рейд и астрофизик Эрик В.Дэвис, утверждают, что удалось обнаружить обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В ряде случаев не удалось распознать источник материалов НЛО, что, как полагают американские специалисты, указывает на их внеземную природу.

При этом никаких доказательств не представлено, а артефакты, якобы найденные на месте крушения неопознанных объектов, не изучались независимыми экспертами.

Между тем, астрофизики заявляют, что отсутствие правдоподобного объяснения не является аргументом в пользу инопланетного происхождения НЛО.

Напомним, с весны текущего года Пентагон периодически обнародует давно гуляющие в сети видеокадры записей ВМС, на которых присутствуют "воздушные явления", оцененные властями как "неопознанные". "Утро.ру" публиковало подобную информацию в апреле и мае.

