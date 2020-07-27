Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

Хотя посевной сезон давно закончился, август – не менее насыщенная пора для дачников. Трудиться приходится на сборе урожая и подготовке семян на следующий сезон. Огурцы подходят к пику своего созревания, а помидоры полностью готовы к консервированию. Также появляются первые плоды бахчевых культур.

С 31 июля по 2 августа

Луна в знаке Козерога. Если в конце июля и в первый день последнего летнего месяца еще можно заняться мелкими хлопотами на даче, то 2 августа лучше ничего не делать из-за полнолуния. Благоприятными будут работы по сбору лекарственных трав и других растений. Однако лучше ничего не сеять.

Со 2 по 5 августа

Полнолуние продлится до 4 августа. В силе будет знак Водолея. Крайне нежелательны любые работы по посеву, посадке или пересадке растений. Можно заняться заготовкой сена или собрать урожай ягод.

С 5 по 7 августа

Луна будет в убывающей фазе, под ее предводительством окажется знак Рыб. Благоприятны будут работы по пересадке усов земляники, а также подготовке земли для озимого чеснока. Хорошо также заняться поливом или прикормкой растений в теплице.

С 7 по 10 августа

В главенстве окажется знак Овна. Можно убрать урожай картошки, чеснока и лука. Хорошо пойдет перекопка почвы или другие работы по рыхлению.

С 10 по 12 августа

Луна будет убывать, эти дни пройдут под знаком Тельца. А 11 августа крайне нежелательны любые действия по посеву. В остальное время благоприятными будут работы по сбору урожая любых корнеплодов, пересадке и делению многолетних растений. Можно подготовить чеснок на будущее для посадки.

С 12 по 15 августа

Хорошие дни для сбора урожая, которые предназначается для долгого хранения. Благоприятны будут также работы по посадке земляники. Растения будут хорошо реагировать на рыхление почвы.

С 15 по 17 августа

Луна в знаке Рака. Можно заняться посевом риса, вершкованием томатов или баклажанов, которые растут в тепличных условиях. Благоприятно пройдут работы по сбору корнеплодов или закладке компоста.

С 17 по 19 августа

17-е число – хороший день для сбора семян. А вот 18-го и 19-го любые действия над растениями категорически запрещены из-за новолуния.

С 19 по 21 августа

Из-за продолжающегося новолуния с растениями ничего не следует делать вплоть до 20-го числа. А уже 21 августа можно приступить к посадке земляники или делению многолетников. Работы по пересадке будут также благоприятны.

С 21 по 23 августа

Луна в возрастающей фазе в знаке Весы. Будут благоприятны любые работы по посадке и пересадке растений. Можно посадить в саду новые декоративные растения или пересадить многолетние.

С 23 по 25 августа

С 23-го по 24-е число можно заняться любыми посадками и пересадками. Полив деревьев и кустарников хорошо скажется на их росте. А вот уже 25-го никаких работ с растениями проводить не надо – луна будет переходить из первой во вторую четверть.

С 25 по 27 августа

Работы следует возобновлять с 26-го числа. Однако особых планов лучше не строить: самыми хорошими действиями будет уборка огорода или подготовка земля для посадок на будущее.

С 27 по 31 августа

Луна в убывающей фазе в знаке Козерога. Можно заняться пересадкой многолетних растений или хвойников. Хорошо пойдут декоративные кустарники, высаженные в этот период.