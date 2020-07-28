Простые советы помогут увеличить урожай овощей в два раза

Огурцы – это неприхотливое растение, но определенный уход ему все же требуется. Чтобы урожай вас порадовал крупными и вкусными плодами, необходимо правильно формировать кусты. Несколько несложных процедур помогут увеличить размер урожая вдвое.

Что нужно делать

Для начала стоит правильно обработать куст. А именно, укоротить боковые побеги у огурцов. Это поможет уберечь растение от болезней и различных вредителей. Так нужно убрать в пазухах нижних трех листьев все ветки и цветки, из которых могут появиться новые веточки. Постепенно, по ходу роста основного стебля, необходимо оставлять по два-три побега. Расстояние между ними должно быть примерно по 30 сантиметров.

Также необходимо до обеда проводить и другую процедуру – убирать пораженные болезнями листья огурцов. Это важно делать именно в первой половине дня потому, что тогда до вечера срезы успевают подсохнуть. Такой нехитрый способ спасет растение от увядания.

Еще один момент, про который всегда нужно помнить – огурцы хорошо растут на специальной конструкции. Когда плоды находятся в подвешенном состоянии, они равномерно получают солнечное тепло и от этого быстрее формируются.

Напомним, "Утро.ру" рассказывало, как правильно прищипывать огурцы. Благодаря некоторым хитростям, урожай получается очень вкусным. Также ранее были опубликованы ошибки огородников, из-за которых желтеют листья на этом растении.