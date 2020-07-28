Будут плодоносить до заморозков: как ухаживать за огурцами в августе

Будут плодоносить до заморозков: как ухаживать за огурцами в августе
Фото: pixabay.com
Простые советы, которые позволят собирать урожай хрустящих овощей еще пару месяцев

Огородники уже во всю собирают урожай огурцов, солят их и делают салаты. Однако есть секреты, благодаря которым кусты будут плодоносить до самых заморозков. "Утро.ру" решило поделиться правилами слежки за овощами. 

Уход в июле и августе будет отличаться. В середине лета грунтовые огурцы нуждаются в частом поливе, а вот тепличные лучше регулярно проветривать. Поливать овощи нужно теплой водой. Если решили полить огурцы утром, то лучше делать это под корень, а если вечером – по листьям. Важно, чтобы корневая шейка овоща оставалась сухой.

В июле можно подкармливать огурцы калием и фосфором. Это поможет растению в борьбе с болезнями и вредителями. Для приготовления удобрения нужно развести 1 столовую ложку нитрофоски на 10 литров воды. Такой раствор следует использовать во время первой подкормки. Спустя 1,5-2 недели в раствор стоит добавит 0,5 коровяка и 1 столовую ложку сульфата калия. Третья подкормка будет в августе. В качестве удобрения в этот период можно использовать молочную сыворотку, разведенную в воде в пропорции 1:3. Или же добавить в 10 литров воды 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку сернокислого калия. 

Не стоит забывать и о профилактике. Для защиты от болезней можно использовать йод и молоко. Можно приготовить специальный раствор, который будет состоять из 1 части молока, 8-9 частей воды и 4 капель йода на один литр смеси. Опрыскивать следует примерно 1 раз в неделю. Также отлично подойдут проверенные временем препараты - Споробактерин, Бактофит. 

Для мульчирования овощей отлично подойдет трава, которая осталась после скашивания. При рыхлении почвы необходимо соблюдать предельную осторожность. 

Есть свои правила и в сборе урожая. Собирать огурцы лучше каждые 2 дня, чтобы они не перерастали. При удалении плода необходимо захватывать плодоножку. Ни в коем случае нельзя переворачивать плети при сборе огурцов. 

В августе к перечисленным процедурам важно добавить удаление поврежденных и засохших листьев. 

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось удобным способом засолки огурцов, который не требует особых усилий и поможет избежать взорвавшихся банок

Юлия МИХАЙЛОВА

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