Лишившиеся вкладов россияне могут получить дополнительную поддержку: распоряжение Путина

Лишившиеся вкладов россияне могут получить дополнительную поддержку: распоряжение Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
О дате вступления мер поддержки в силу сообщат позднее

Владимир Путин дал поручение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину разработать меры дополнительной поддержки россиян. Сделать это необходимо не позднее, чем до 1 октября. 

Изменения должны коснуться россиян, лишившихся вкладов в банках, пишет РИА "Новости". 

Пересмотрят до 1 октября и процесс подачи заявления на российское гражданство, указывает телеканал "360". Предполагается, что процедуру получится оптимизировать и уменьшить расходы заявителей на нее. 

Дополнительно Владимир Путин поручил правительству создать механизм, позволяющий регионам распоряжаться частью средств, предназначенных для выдачи субсидий по ЖКХ, чтобы они могли самостоятельно распределять их гражданам. 

Ранее эксперты рассказали, когда станет возможным расчет по советским вкладам. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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