Президент Белоруссии исчез с экранов не просто так

Появление Александра Лукашенко на совещании Совбеза 29 июля с катетером на руке обеспокоило общественность. Политтехнолог Владислав Рогимов выяснил, что происходит со здоровьем Батьки.

Эксперт написал в своем телеграм-канале, что врачи тщательно следят за состоянием Лукашенко, у которого возникли осложнения после перенесенного коронавируса. Также у Батьки повышенное давление.

Впрочем, это не самое страшное. По словам Рогимова, ему от источника из администрации президента стало известно, что при обследовании у лидера белорусов нашли рак.

Именно поэтому в последний раз на публике Лукашенко появился с катетером на руке, а после его никто не видел уже больше двух дней.

Эту информацию распространили некоторые СМИ. Например, об этом написал "Политнавигатор".

О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, рассказал он сам 28 июля. Когда именно президент Белоруссии заразился, неизвестно.