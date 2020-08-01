Политолог: Лукашенко серьезно болен

Политолог: Лукашенко серьезно болен
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press//www.globallookpress.com
Президент Белоруссии исчез с экранов не просто так

Появление Александра Лукашенко на совещании Совбеза 29 июля с катетером на руке обеспокоило общественность. Политтехнолог Владислав Рогимов выяснил, что происходит со здоровьем Батьки.

Эксперт написал в своем телеграм-канале, что врачи тщательно следят за состоянием Лукашенко, у которого возникли осложнения после перенесенного коронавируса. Также у Батьки повышенное давление. 

Впрочем, это не самое страшное. По словам Рогимова, ему от источника из администрации президента стало известно, что при обследовании у лидера белорусов нашли рак. 

Именно поэтому в последний раз на публике Лукашенко появился с катетером на руке, а после его никто не видел уже больше двух дней. 

Эту информацию распространили некоторые СМИ. Например, об этом написал "Политнавигатор". 

О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, рассказал он сам 28 июля. Когда именно президент Белоруссии заразился, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА

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