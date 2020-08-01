Правильная подкормка поможет уберечь овощи от гибели

Баклажаны достаточно легко выращиваются в саду. Однако порой у этих овощей желтеют листья, а иногда и сами плоды. Что делать, чтобы сохранить урожай – материале "Утро.ру".

Почему желтеют листья баклажанов

Растение может измениться внешне из-за сильного или, напротив, малого полива. Температура воды может негативно отразиться на состоянии баклажанов – слишком холодная им вредит. Также овощам может не хватать питательных веществ или света. А еще проблемы с растением могут возникнуть из-за вредителей.

Что делать, чтобы сохранить урожай

Пожелтевшие листья в дождь ничем не угрожают растению. Если спустя несколько дней ситуация не изменилась в худшую сторону, то поводов для беспокойств нет.

Также важно следить за почвой. Если земля слишком влажная, то нужно не поливать два-три дня. Если сухая, то, наоборот, полить.

Если листья желтеют, а полив при этом правильный, то нужно подкормить растение азотом и калием. Также можно опрыскать баклажаны фунгицидами и инсектицидами. Не стоит забывать о том, что грядки необходимо пропалывать – сорняки забирают полезные вещества из земли.

Как спасти пожелтевшие плоды

Иногда цвет меняют не только листья баклажанов, но и сами овощи. Это может произойти из-за перепады температур, а также из-за внутреннего некроза. В первом случае ничего не нужно делать.

Во втором – плоды не только желтеют, но и начинают гнить. Тогда стоит опрыскать растение калийной солью, а также подкормить монофосфатом калия, пишет автор канала "Огород мечты" в Яндекс Дзене.

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