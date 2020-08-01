Баклажаны пожелтели в теплице: как спасти урожай

Баклажаны пожелтели в теплице: как спасти урожай
Фото: Cerri, Lara/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Правильная подкормка поможет уберечь овощи от гибели

Баклажаны достаточно легко выращиваются в саду. Однако порой у этих овощей желтеют листья, а иногда и сами плоды. Что делать, чтобы сохранить урожай – материале "Утро.ру".

Почему желтеют листья баклажанов

Растение может измениться внешне из-за сильного или, напротив, малого полива. Температура воды может негативно отразиться на состоянии баклажанов – слишком холодная им вредит. Также овощам может не хватать питательных веществ или света. А еще проблемы с растением могут возникнуть из-за вредителей. 

Что делать, чтобы сохранить урожай

Пожелтевшие листья в дождь ничем не угрожают растению. Если спустя несколько дней ситуация не изменилась в худшую сторону, то поводов для беспокойств нет.

Также важно следить за почвой. Если земля слишком влажная, то нужно не поливать два-три дня. Если сухая, то, наоборот, полить. 

Если листья желтеют, а полив при этом правильный, то нужно подкормить растение азотом и калием. Также можно опрыскать баклажаны фунгицидами и инсектицидами. Не стоит забывать о том, что грядки необходимо пропалывать – сорняки забирают полезные вещества из земли. 

Как спасти пожелтевшие плоды 

Иногда цвет меняют не только листья баклажанов, но и сами овощи. Это может произойти из-за перепады температур, а также из-за внутреннего некроза. В первом случае ничего не нужно делать.

Во втором – плоды не только желтеют, но и начинают гнить. Тогда стоит опрыскать растение калийной солью, а также подкормить монофосфатом калия, пишет автор канала "Огород мечты" в Яндекс Дзене. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом закрутки из жареных баклажанов. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Захваченные россияне нужны Киеву в качестве заложников - власти Украины

Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"

"Северный поток - 2" начнут достраивать в августе

Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей