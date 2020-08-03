Как правильно подкармливать яблоню: советы от опытных дачников

Маленькие хитрости помогут сделать фрукты вкуснее

Сочные, наливные яблоки – результат грамотной подкормки. Следующие действия позволят получить крупные и сладкие плоды. Об этом – в материале "Утро.ру".

Когда цветы сменяются завязями, яблоню нужно подкармливать натриевой смесью: 500 г нитрофосфора, одна чайная ложка гумата натрия и 100 л воды. Сухую консистенцию следует хорошо перемешать. Полученной смеси, как правило, хватает на четыре взрослые яблони.

Подкормку заливают в пределах приствольного круга дважды в день – утром и вечером. Для этого выкапывают 30-сантиметровую канаву, куда добавляют смесь, после чего засыпают землей.

Сторонники органики могут использовать в качестве альтернативы куриный помет, который можно залить водой. На 100 л жидкости приходится половина бочки с удобрением. Подкормка будет готова через пять дней. Этого хватит на три взрослых дерева.

К зимнему времени молодые яблони ослабевают, поэтому для них лучше использовать сухие удобрения. В 2 м от ствола необходимо выкопать восемь лунок 20-сантиметровой глубины. В каждую нужно засыпать по 2 ч. л. суперфосфата и по одной – калийного удобрения. Затем яблоню поливают чистой водой. Плоды следует опрыскивать зольным раствором – по 1 кг сырья на 10 л воды (на каждое дерево).

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