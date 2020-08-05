Гражданин РФ, возможно, когда-то владел судном, с которого конфисковали селитру

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о вчерашнем взрыве в порту Бейрута. С таким громким заголовком вышла сегодня греческая газета Kathimerini.

Издание не приводит никаких подробностей, зато переписало всю имеющуюся информацию о якобы бывшем владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине из российского РБК.

По данным СМИ, принадлежащее гражданину РФ вышеозначенное судно под молдавским флагом в сентябре 2014 г. везло 2750 тонн аммиака из Батуми в Мозамбик, однако вынуждено было из-за поломки остановиться в Ливане.

Местные власти после проверки запретили кораблю покидать порт Бейрута, а позже конфисковали селитру, поместив ее в хранилище на 12 причале гавани. Сам Гречушкин был объявлен банкротом. По словам членов экипажа он покинул судно и уехал на Кипр.

Напомним, вечером 4 августа в районе порта Бейрута произошел мощнейший взрыв. На сегодняшний момент местные власти сообщают о 135 погибших и около 5 тыс. раненых. Россия выслала уже три борта МЧС с сотрудниками и медикаментами в помощь ливанцам.

Между тем, министр внутренних дел и муниципалитетов Ливана Мухаммед Фахми заявил, что ему ни администрация порта, ни таможенная служба Бейрута не докладывали о наличии в гавани такого огромного количества взрывчатых веществ.И вообще он ничего не знал про данную проблему, пишет РИА "Новости".

