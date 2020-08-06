Пять советов позволят увеличить урожай овощей

Кабачки не требуют много внимания. Однако даже это растение нуждается в уходе. Если внимательно следить за ним в огороде, оно будет радовать своими плодами дольше обычного. "Утро.ру" рассказывает, что делать, чтобы увеличить урожай этих овощей.

Поливать растение

Сейчас, в разгар сезона кабачков, это растение как никогда нуждается во влаге. Поэтому важно следить за тем, чтобы почва не становилась сухой. При этом регулярно поливать грядки нужно теплой водой, чтобы резкая смена температуры не влияла негативно на корни.

Обеспечить воздух

Грядки с кабачками нужно держать в хорошем состоянии – все пожелтевшие листья необходимо убирать, чтобы овощи хорошо проветривались. Так можно избежать появления грибка.

Вовремя подкармливать кабачки

Также важно давать овощам достаточно питательный веществ. Удобрять грядки можно с помощью растворов золы, коровяка и мочевины. Подкармливать растения можно смесью на основе дрожжей и крапивы, пишет автор канала "Любимая дача" в "Яндекс.Дзен".

Мульчирование и укрытие

Дачники также могут мульчировать почву, чтобы уберечь ее от засыхания, и укрыть грядки в августе от прохлады.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачковой икры с томатной пастой.