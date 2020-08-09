Не все виды томатов подходят для приготовления закруток

Ближе к осени многие хозяйки начинают запасаться заготовками на зиму. В их приготовлении есть немало тонкостей, которые позволят улучшить вкусовые качества и увеличить срок хранения. Так, опытные дачники считают, что далеко не все сорта помидоров подходят для консервации.

В первую очередь стоит отметить, что для консервации нужно использовать небольшие томаты с толстой шкуркой. Это позволит сохранить целостность томатов при термической обработке. Также для приготовления закруток необходимо использовать овощи, которые были собраны примерно в одно время с одной грядки.

Какие сорта помидоров подходят для консервации:

Колибри

Небольшие помидоры с толстой шкуркой, которые хорошо помещаются в двух– и трехлитровые банки. Они будут долго храниться. Более того, из такого сорта можно приготовить кетчуп или лечо.

Чибли

Плюсом данного сорта является долгое плодоношение: такие томаты дают урожай почти до заморозков. Чибли отлично подходят для консервации, поскольку содержат в себе много сахара и углеводов, а следовательно при термической обработке вкусовые качества помидоров станут еще лучше.

Рио Гранде

Томаты данного сорта признаны одними из самых лучших для консервации. Основной плюс – это долгий срок хранения, закрученные помидоры могут храниться больше года. При выращивании томаты Рио Гранде неприхотливы в уходе и устойчивы к болезням.

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