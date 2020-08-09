Как выбрать правильные томаты для консервации

Как выбрать правильные томаты для консервации
Фото: pixabay.com
Не все виды томатов подходят для приготовления закруток

Ближе к осени многие хозяйки начинают запасаться заготовками на зиму. В их приготовлении есть немало тонкостей, которые позволят улучшить вкусовые качества и увеличить срок хранения. Так, опытные дачники считают, что далеко не все сорта помидоров подходят для консервации. 

В первую очередь стоит отметить, что для консервации нужно использовать небольшие томаты с толстой шкуркой. Это позволит сохранить целостность томатов при термической обработке. Также для приготовления закруток необходимо использовать овощи, которые были собраны примерно в одно время с одной грядки. 

Какие сорта помидоров подходят для консервации: 

Колибри 

Небольшие помидоры с толстой шкуркой, которые хорошо помещаются в двух– и трехлитровые банки. Они будут долго храниться. Более того, из такого сорта можно приготовить кетчуп или лечо. 

Чибли 

Плюсом данного сорта является долгое плодоношение: такие томаты дают урожай почти до заморозков. Чибли отлично подходят для консервации, поскольку содержат в себе много сахара и углеводов, а следовательно при термической обработке вкусовые качества помидоров станут еще лучше. 

Рио Гранде 

Томаты данного сорта признаны одними из самых лучших для консервации. Основной плюс – это долгий срок хранения, закрученные помидоры могут храниться больше года. При выращивании томаты Рио Гранде неприхотливы в уходе и устойчивы к болезням. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт приготовления  вяленых помидоров в банке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко

Местная оппозиция готова бороться до последнего

Пентагон стягивает войска к России

В НАТО активизировали усилия по "сдерживанию" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей