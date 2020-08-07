Закуску можно будет есть уже через несколько дней после закрытия

Томаты являются одним из самых популярных ингредиентов в приготовлении пищи. Существует множество разнообразных рецептом с использованием этого овоща. Один из них – вяленые помидоры.

Ингредиенты

Помидоры

Сухой перец

Чеснок

Базилик

Соль

Сахар

Оливковое масло

Бальзамический уксус – по желанию





Приготовление:

Для приготовления закуски потребуются мясистые, минимально сочные помидоры. Необходимо порезать их пополам.

Берем отдельную чашку и перемешиваем в ней 3 ингредиента – перец, соль и сахар. Используем соотношение 3:3:5.

Далее вам потребуется противень. Равномерно разместите помидоры по всей его площади. Затем посыпьте их приготовленной сухой смесью.

Поместите помидоры в духовку на 4-5 часов. Температура должна держаться в районе 125 градусов.

Пока помидоры находятся в духовке, мелко нарежьте чеснок и базилик. Залейте их качественным оливковым маслом.

По истечению 4-5-ти часов разложите помидоры по банкам, добавив туда смесь из чеснока и базилика. Залейте все оливковым маслом примерно на 1 см. Наконец, последний штрих – несколько ложек бальзамического уксуса для более насыщенного вкуса.

Поместите приготовленную закуску в холодильник и дайте ей настояться минимум 4 дня.

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