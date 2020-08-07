Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Томаты являются одним из самых популярных ингредиентов в приготовлении пищи. Существует множество разнообразных рецептом с использованием этого овоща. Один из них – вяленые помидоры.
Ингредиенты
Приготовление:
Для приготовления закуски потребуются мясистые, минимально сочные помидоры. Необходимо порезать их пополам.
Берем отдельную чашку и перемешиваем в ней 3 ингредиента – перец, соль и сахар. Используем соотношение 3:3:5.
Далее вам потребуется противень. Равномерно разместите помидоры по всей его площади. Затем посыпьте их приготовленной сухой смесью.
Поместите помидоры в духовку на 4-5 часов. Температура должна держаться в районе 125 градусов.
Пока помидоры находятся в духовке, мелко нарежьте чеснок и базилик. Залейте их качественным оливковым маслом.
По истечению 4-5-ти часов разложите помидоры по банкам, добавив туда смесь из чеснока и базилика. Залейте все оливковым маслом примерно на 1 см. Наконец, последний штрих – несколько ложек бальзамического уксуса для более насыщенного вкуса.
Поместите приготовленную закуску в холодильник и дайте ей настояться минимум 4 дня.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом грибов с чесноком и зеленью.
Финансовые организации стремятся получить доход без риска для себя, но тайно от граждан
Сейчас пенсионная система малоэффективна, отмечают аналитики