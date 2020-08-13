Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Огурцы – неприхотливое в уходе растение, однако может быть подвержено развитию грибковых заболеваний. Одно из них – это пероноспороз, из-за появления которого листья огурцов покрываются пятнами и желтеют. Если вовремя не принять меры, садоводы могут лишиться урожая. Как справиться с заболеванием – в материале "Утро.ру".
Чем опрыскивать растение
В качестве лекарства лучше всего использовать сильный фунгицид – бордосскую смесь. Для ее приготовления нужно размешать 100 г медного купороса и столько же негашеной извести в 10 л воды. Раствор также можно использовать для профилактики.
Опрыскивать растения ярко-голубой жидкостью нужно исключительно вечером, иначе можно сжечь листья. Желательно, чтобы погода была не слишком жаркой и безветренной, передает автор канала "Дачный уголок" в "Яндекс.Дзен".
Первые результаты будут заметны уже через семь – десять дней, а со временем желтые пятна полностью исчезнут.
Такая смесь не только поспособствует избавлению от грибковой инфекции, но и улучшит плодоношение и повысит устойчивость к другим заболеваниям.
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт подкормки для огурцов на основе зеленки, которая продлит плодоношение до октября.
В городах страны опять всю ночь шли митинги и столкновения
Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем