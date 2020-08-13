Результат можно будет заметить дней через 10

Огурцы – неприхотливое в уходе растение, однако может быть подвержено развитию грибковых заболеваний. Одно из них – это пероноспороз, из-за появления которого листья огурцов покрываются пятнами и желтеют. Если вовремя не принять меры, садоводы могут лишиться урожая. Как справиться с заболеванием – в материале "Утро.ру".

Чем опрыскивать растение

В качестве лекарства лучше всего использовать сильный фунгицид – бордосскую смесь. Для ее приготовления нужно размешать 100 г медного купороса и столько же негашеной извести в 10 л воды. Раствор также можно использовать для профилактики.

Опрыскивать растения ярко-голубой жидкостью нужно исключительно вечером, иначе можно сжечь листья. Желательно, чтобы погода была не слишком жаркой и безветренной, передает автор канала "Дачный уголок" в "Яндекс.Дзен".

Первые результаты будут заметны уже через семь – десять дней, а со временем желтые пятна полностью исчезнут.

Такая смесь не только поспособствует избавлению от грибковой инфекции, но и улучшит плодоношение и повысит устойчивость к другим заболеваниям.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт подкормки для огурцов на основе зеленки, которая продлит плодоношение до октября.