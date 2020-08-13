Плоды будут крупными и сладкими: рецепт подкормки для свеклы на август

Плоды будут крупными и сладкими: рецепт подкормки для свеклы на август
Фото: Евгений Матвеев/Russian Look/www.globallookpress.com
В конце лета ей особенно нужен фосфор и калий

Август – то время, когда нужно позаботиться о своем урожае. Для того, чтобы посаженные растения плодоносили, необходимо подкармливать их полезными веществами. Свекла не является исключением и тоже нуждается в удобрениях.

Что требуется для подкормки

  • Зола
  • Поваренная соль
  • Вода

Приготовление

  1. Оцените размер свекольных посадок. Пропорции должны быть следующими: один квадратный метр земли требует стакана золы и столовой ложки поваренной соли.
  2. Смешайте золу и поваренную соль. Именно эти ингредиенты являются кладезем фосфора и калия.
  3. Посыпьте землю между рядами свеклы.
  4. Возьмите мотыгу и взрыхлите почву.
  5. Наконец, полейте свекольные грядки.

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Анастасия ГОРЮНОВА

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