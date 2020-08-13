В конце лета ей особенно нужен фосфор и калий

Август – то время, когда нужно позаботиться о своем урожае. Для того, чтобы посаженные растения плодоносили, необходимо подкармливать их полезными веществами. Свекла не является исключением и тоже нуждается в удобрениях.

Что требуется для подкормки

Зола

Поваренная соль

Вода

Приготовление

Оцените размер свекольных посадок. Пропорции должны быть следующими: один квадратный метр земли требует стакана золы и столовой ложки поваренной соли. Смешайте золу и поваренную соль. Именно эти ингредиенты являются кладезем фосфора и калия. Посыпьте землю между рядами свеклы. Возьмите мотыгу и взрыхлите почву. Наконец, полейте свекольные грядки.





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