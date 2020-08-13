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Август – то время, когда нужно позаботиться о своем урожае. Для того, чтобы посаженные растения плодоносили, необходимо подкармливать их полезными веществами. Свекла не является исключением и тоже нуждается в удобрениях.
Что требуется для подкормки
Приготовление
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от желтых пятен на листьях огурцов.
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