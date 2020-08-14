Улучшит рост и защитит от вредителей: рецепт подкормки для капусты

Улучшит рост и защитит от вредителей: рецепт подкормки для капусты
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Потребуется всего два ингредиента

Август – наиболее благоприятное время для подкормки растений. Именно в конце лета повышается активность различных возбудителей грибковых заболеваний. Так как капуста является одним из любимых "лакомств" вредителей – слизней и улиток, то стоит о ней позаботиться.

К тому же, в августе формируются кочаны капусты. Добавляя полезные вещества, вы способствуете здоровому росту овощей. 

Убить сразу двух зайцев – защитить капусту от вредителей и улучшить ее рост, поможет питательный раствор на основе бора. 

Ингредиенты

  • 10 г борной кислоты
  • 10 литров теплой воды

Приготовление

  1. Добавьте борную кислоту в 1 литр теплой воды. Тщательно смешайте.
  2. Долейте оставшиеся 9 литров воды.

Применение

Возьмите получившийся раствор и обработайте им капустные листы. Не касайтесь корней, так как подкормка не даст нужного результата. Обрабатывать капусту бором нужно один раз в полторы-две недели, советует автор канала "Огородный гуру" в Яндекс.Дзене. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом подкормки для свеклы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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