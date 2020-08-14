Потребуется всего два ингредиента

Август – наиболее благоприятное время для подкормки растений. Именно в конце лета повышается активность различных возбудителей грибковых заболеваний. Так как капуста является одним из любимых "лакомств" вредителей – слизней и улиток, то стоит о ней позаботиться.

К тому же, в августе формируются кочаны капусты. Добавляя полезные вещества, вы способствуете здоровому росту овощей.

Убить сразу двух зайцев – защитить капусту от вредителей и улучшить ее рост, поможет питательный раствор на основе бора.

Ингредиенты

10 г борной кислоты

10 литров теплой воды

Приготовление

Добавьте борную кислоту в 1 литр теплой воды. Тщательно смешайте. Долейте оставшиеся 9 литров воды.

Применение

Возьмите получившийся раствор и обработайте им капустные листы. Не касайтесь корней, так как подкормка не даст нужного результата. Обрабатывать капусту бором нужно один раз в полторы-две недели, советует автор канала "Огородный гуру" в Яндекс.Дзене.

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