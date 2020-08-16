Лучше всего средство подойдет для обработки капусты

Мыло может стать эффективным помощников в борьбе с насекомыми. К примеру, оно может избавить от тли на капусте и других вредителей. Рецепт средства подойдет всем, у кого остается много помидорной ботвы.

Ингредиенты

Томатная ботва или пасынки – около 2 кг

Луковая шелуха – 0,5 кг

Жидкое мыло – небольшое количество

Рецепт приготовления средства

Помидорную ботву заваривают в кипятке. Требуется примерно 5 литров воды на 2 килограмма зелени. После отвару дают настояться около 4 часов.

Затем нужно снова прокипятить отвар – делать это следует в течение 3 часов. Получившуюся жидкость процеживают и добавляют еще воды – две части на одну средства.

После следует залить луковую шелуху горячей водой – примерно двумя литрами. Эту смесь настаивают двое суток, но не более. Позже туда следует добавить еще два литра воды и мыло.

В конце оба раствора перемешивают и обрабатывают им растения. Лучше всего оно подходит для капусты.

Важно: мыло используется для того, чтобы средство лучше цеплялось на растениях, а также быстрее испарялось.

Основной посевной сезон уже подошел к концу, однако остались культуры, которые можно посадить в августе и получить хороший урожай.