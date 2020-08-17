Помидоры порадуют вас вкусом и качеством

Наверняка каждый огородник хоть раз в своей жизни стоял перед выбором, какие помидоры ему посадить. Требования к овощам были следующие: чтобы хорошо прижились, приносили богатый урожай и радовали насыщенным вкусом. Предлагаем обзор самых отборных сортов томатов.

Хурма

Этот сорт относится к отечественной селекции. Такое название помидорам дано из-за схожести с экзотическим фруктом. Плоды имеют округлую форму и оранжевый цвет.

Казанова

Это среднеспелый и высокорослый сорт томатов. Он не любит тепличных условий. Лучше растить помидоры на грядке, тогда они начнут обильно плодоносить.

Рио гранде

Данный сорт является низкорослым и позднеспелым. Считается самым распространенным при консервации. Помидоры отличаются высокой урожайностью и насыщенным вкусом.

Сливка Бендрика

Крайне урожайный сорт. Стебель отличается высокой прочностью. Плоды имеют желто-зеленый цвет.

Морозко (F1)

Этот сорт относится к раннеспелым. Есть несколько нюансов: чем больше у него пасынков, тем меньше томаты. Желательно удалять нижние пасынки до того, как появится первая развилка. Кроме того, семена нужно будет покупать каждый год.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как выбрать правильные томаты для консервации. Соблюдение всех тонкостей поможет сделать вкусные и качественные овощи на зиму.